Canottaggio Fiamme Gialle Covini e Bonamoneta oro e bronzo ai Mondiali Universitari

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di domenica 7 luglio 2024) Un oro e unper Paoloe Alessandroai Campionati del Mondodisputati in questi giorni a Rotterdam (NED). Sullo specchio d’acqua Willem Alexander Baan, a salire sul gradino più alto del podio è stato il finanziere Paolonella finale del “quattro senza” completato da Alessandro Gardino (SC Armida), Simone Pappalepore (CUS Torino) e Alessandro Timpanaro (SC Gavirate). Il quartetto Azzurro a causa di una partenza sottotono si è ritrovato a dover inseguire i battistrada per tutta la prima parte di gara. Nei secondi 1000 metri la storia cambia e colpo dopo colpo l’Italia risucchia gli avversari. Solamente il Canada prova a resistere all’arrembaggio ma sul finale è costretto a cedere e lasciare il Titolo mondiale ai “& co.