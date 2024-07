Brescia donna accoltella il fidanzato | Mi sono difesa voleva strangolarmi Mi aveva già picchiato in passato

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 7 luglio 2024) Una coltellata all’addome. In questo modo unaha colpito il proprio, in seguito a una lite avvenuta nella notte in un appartamento. Il ferito attualmente si trova ricoverato in terapia intensiva. La, denunciata a piede libero per lesioni gravi ed aggravate dall’uso di arma (il coletto da cucina), è stata interrogata dal pm Carlo Pappalardo. Coperta di lividi, ha dichiarato di essersi, in quanto ilstava tentando di strangolarla, oltre ad averla più volte picchiata in. In attesa di sentire la versione del ferito, la Procura ipotizza la legittimaFoto d’archivio L'articoloil: “Mi. Migiàin” proviene da Il Fatto Quotidiano.