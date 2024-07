F1 GP Silverstone Leclerc | Non siamo soddisfatti c’è da lavorare

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 5 luglio 2024) Il monegasco della Ferrari, Charles, ha rilasciato alcune dichiarazioni al termine del venerdì i prove di Formula 1 a: “Abbiamo effettuato molte prove oggi e stasera analizzeremo i dati raccolti per effettuare le comparazioni che ci servono e decidere con la squadra i passi successivi”. “Per il momento noncompletamentee per questo continueremo asodo per cercare di risolvere i problemi che abbiamo riscontrato oggi e prepararci per una buona qualifica domani”, ha aggiunto. F1 GP: “Non, c’è da” SportFace. .