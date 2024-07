Chi è il gatto Larry l’amatissimo felino di Downing Street

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di venerdì 5 luglio 2024) Non importa quante persone si siano succedute anegli ultimi anni. C’è una sola creatura in grado di mettere tutti d’accordo: il. È lui la vera star della politica inglese che ha accompagnato tutti i Prime Minister degli ultimi 13 anni: David Cameron, Theresa May, Boris Johnson, Liz Truss e Rishi Sunak. E si appresterà a farlo anche con Keir Starmer, il leader Laburista trionfatore alle ultime elezioni.ildavanti a(fonte: Wikipedia)è l’acchiappa-topi ufficiale del governo di Sua Maestà, ovvero Chief Mouser del Cabinet Office. È un soriano e ama sonnecchiare ovunque. Di lui si prende cura lo staff. Ilne nasce nel 2007 come randagio (e non comefamiliare smarrito, bufala condivisa dai tabloid), passa successivamente alla Battersea Dogs & Cats Home.