Ritorna a Santa Margherita il Premio Bindi

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Sarà l’edizione numero 20 e si terrà aLigure, Genova, dal 5 al 7 luglio: sì, ilquest’anno festeggia il suo primo ventennale. Nato da un’idea di Bruno Lauzi e del paroliere Giorgio Calabrese è così cresciuto, negli anni, che oggi è insieme alTenco un punto cardine per la nuova canzone d’autore italiana. È stato istituito in memoria di Umberto, anticipatore di gusti e comportamenti, artista e compositore raffinato che con Nanni Ricordi coniò il termine “cantautore”. Esponente della grande scuola dei cantautori genovesi insieme a Gino Paoli, Bruno Lauzi, i fratelli Reverberi, Fabrizio De André e Luigi Tenco, con l’amico Calabrese ha creato brani rimasti nella storia come Arrivederci (1959) e Il nostro concerto (1969) – inserito dalla rivista Rolling Stone al 61º posto nella lista delle 200 migliori canzoni italiane di tutti i tempi.