Venti sindaci per il Giani bis Il segretario Pd Valenti | | La ricandidatura scelta giusta

Venti sindaci della provincia di Siena si sono schierati a favore di Eugenio Giani, sostenendo la sua ricandidatura e rafforzando il fronte per superare lo stallo interno al Pd sulla scelta del candidato alla presidenza regionale. Un appello simbolico ma carico di significato, che testimonia l'importanza di un consenso locale forte e deciso. La sfida ora è consolidare questa unità e dimostrare che la scelta di Giani rappresenta la strada giusta per il futuro della regione.

A oggi sono una ventina i sindaci della provincia di Siena che hanno aderito all’appello (informale ma dal valore simbolico) per la ricandidatura di Eugenio Giani alla presidenza della Regione. Una mossa per cercare di spingere al superamento dello stallo Pd sul nome del governatore, ma che almeno da queste parti è andato avanti a singhiozzo: solo un paio di adesioni il primo giorno, poi salite a una ventina ieri, sulle 31-32 potenziali sottoscrizioni. Diciamo che qui non tutti si sono precipitati a promuovere l’operazione, almeno questa è la sensazione. Sulle scelta, posizione netta per il segretario provinciale Andrea Valenti: "La Toscana non può prescindere dalla ricandidatura di Eugenio Giani". 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Venti sindaci per il Giani bis Il segretario Pd Valenti:: "La ricandidatura scelta giusta"

