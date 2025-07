Campagnetta torna nelle mani del Comune

La Campagnetta torna finalmente nelle mani del Comune, aprendo nuove prospettive per la sua riqualificazione. Dopo aver superato le procedure di liquidazione dell’impresa, l’amministrazione si prepara a riprendere in mano questa preziosa area verde, ancora oggi off-limits. La fase di messa in sicurezza e pulizia rappresenta il primo importante passo verso il futuro, che promette di trasformare la Campagnetta in un luogo di ritrovo e benessere per tutta la comunità .

Per la Campagnetta si va verso la messa in sicurezza. Il Comune è in attesa della chiusura della procedura di liquidazione dell'impresa per riprendere possesso dell'area verde e riavviare l'intervento di riqualificazione. Al termine di questo passaggio giudiziario sarà possibile riprendere possesso dell'area – che resta un cantiere chiuso al pubblico – per procedere con messa in sicurezza e pulizia, primo passo verso la nuova assegnazione per la conclusione dell'intervento. La vicenda della Campagnetta inizia nell'estate 2024 quando, durante le attività di collaudo, i tecnici hanno rilevato e verbalizzato ritardi significativi nell'avanzamento dei lavori.

