Scavi al Santa Maria ultime mosse Il pm chiede 1000 euro di ammenda | Troppe stranezze rilancia la difesa

Nuove tensioni scuotono il cantiere degli scavi al Santa Maria della Scala, mentre il pubblico ministero chiede un’ammenda di 1000 euro per l’architetto coinvolto. La difesa rilancia, denunciando stranezze e omissioni che aggiungono un ulteriore capitolo a questa intricata vicenda. La sentenza si avvicina, e il caso continua a tenere banco tra sospetti e interrogativi irrisolti, alimentando il dibattito sulla trasparenza e la correttezza delle operazioni di restauro.

di Laura Valdesi SIENA "Sarò telegrafico, c’è stata una condotta omissiva", dice il vice procuratore onorario Massimo Rossini. E chiede al giudice Elena Pollini la condanna a 1000 euro di ammenda per l’architetto Caterina Biagini, dipendente di palazzo pubblico, finita sotto processo per gli scavi al Santa Maria della Scala. Un intervento che rientrava nel progetto di recupero e restauro della cosiddetta ’strada interna’ al complesso museale. Una vicenda clamorosa che è giunta alle battute finali con le richieste del pm e la difesa degli avvocati Paolo Panzieri e Sandro Sicilia. "Un processo residuo della maxi inchiesta dove ci sono tante stranezze", tuona Panzieri. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Scavi al Santa Maria, ultime mosse. Il pm chiede 1000 euro di ammenda: "Troppe stranezze", rilancia la difesa

