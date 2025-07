Chiamamifaro tributo a Battiato jazz e indie | cosa fare stasera a Bergamo e provincia

Se sei alla ricerca di un modo per vivere una serata indimenticabile a Bergamo e provincia, le opzioni sono davvero tante! Dallo spettacolo musicale di Chiamamifaro, tributo a Battiato con sfumature jazz e indie, ai festival estivi, al cinema all’aperto e ai concerti che animano le piazze. Che tu sia appassionato di musica, cultura o semplicemente desideri divertirti, scopri cosa fare stasera e lasciati coinvolgere dall’energia locale!

Il concerto di Chiamamifaro a Treviglio per Revel Summer Festival, la festa alla Madonna della Castagna, il cinema all’aperto all’Arena Santa Lucia e all’Esterno Notte a Bergamo, il tributo a Battiato a ChorusLife, Kurt Elling & The Yellow Jackets al Lazzaretto e Michael Jackson show – Tribute show di Roy Palladini vincitore di Tali e Quali 2022 a Grassobbio per Amici in Festa. Ancora, Canta indie. Canta male a Pontida, la Festa in Rocca a Urgnano, tante sagre e molto altro. Sono diverse le iniziative organizzate in Bergamasca nella serata di giovedì 10 luglio. Ecco gli appuntamenti. BERGAMO Sino a domenica 14 settembre a Bergamo torna la “Festa della Madonna della Castagna ”. 🔗 Leggi su Bergamonews.it