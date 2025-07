Sisma 2023 Tassinari Forza Italia | | Stesse regole rispetto agli altri terremoti

Dopo il terremoto del 18 settembre 2023, le richieste di intervento si intensificano: da Roma a Bologna, politici e cittadini chiedono azioni concrete per la ricostruzione di Tredozio, Rocca San Casciano e altri comuni dell’Appennino tosco-romagnolo. Rosaria Tassinari, deputata di Forza Italia, annuncia due emendamenti chiave per garantire un aiuto rapido ed efficace. È essenziale che le stesse regole valgano per tutti i territori colpiti, affinché nessuno venga lasciato indietro.

Dal Parlamento a Roma e dal consiglio regionale a Bologna continuano ad arrivare sollecitazioni al Governo per la ricostruzione dei territori dell’ Appennino tosco-romagnolo, in particolare Tredozio e Rocca San Casciano, colpiti dal sisma del 18 settembre 2023. Rosaria Tassinari, deputata e coordinatrice regionale di Forza Italia annuncia che "due emendamenti fondamentali per sostenere i territori dell’Emilia-Romagna duramente colpiti da eventi calamitosi sono stati presentati in Senato da Forza Italia, a dimostrazione di un impegno condiviso e continuo tra i nostri parlamentari". Il primo emendamento si pone l’obiettivo di garantire interventi efficaci e tempestivi di ricostruzione per privati e imprese danneggiati dal sisma del 18 settembre 2023, "per non lasciare indietro nessuno". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it