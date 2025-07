Asp Ghirlandina Nuzzo e Mariani i candidati del sindaco

Clotilde Nuzzo, avvocata modenese nata nel 1983, e Roberto Mariani sono i candidati scelti dal sindaco Massimo Mezzetti per rappresentare il Comune nell’Asp Ghirlandina Modena. Questa nuova realtà nasce dalla fusione di Asp Charitas, Asp Patronato e Fondazione San Paolo, segnando un passo importante per la gestione dei servizi sociali locali. Ora, i loro nomi saranno proposti all'Assemblea dei soci, aprendo una fase cruciale per il futuro del territorio.

Sono Clotilde Nuzzo e Roberto Mariani (nella foto), i due candidati scelti dal sindaco Massimo Mezzetti per rappresentare il Comune nel Consiglio di amministrazione nella nuova 'Asp Ghirlandina Modena', nata dalla fusione di Asp Charitas e Asp Patronato pei Figli del Popolo e Fondazione San Paolo e San Geminiano. Adesso i loro nominativi saranno proposti per la nomina all'Assemblea dei soci. Avvocata modenese, classe 1983, Clotilde Nuzzo negli anni si è occupata di consulenza legale per fondazioni e società ed è 'Responsabile Safeguarding' per diverse associazioni sportive del territorio modenese.

