Zoomafie e corse clandestine in Sicilia aumentano gli indagati

Sono questi i fenomeni allarmanti che segnano un aumento degli indagati in Sicilia, un territorio martoriato da pratiche illegali che minacciano la biodiversità e la sicurezza pubblica. Un fenomeno che richiede una risposta decisa e coordinata per proteggere il patrimonio naturale e sociale dell’isola. È fondamentale agire ora per contrastare efficacemente queste illegalità e garantire un futuro più sicuro e rispettoso per tutti.

Combattimenti tra animali, corse clandestine di cavalli, traffico di cuccioli, truffe nell'ippica, business illegale dei canili, contrabbando di fauna e bracconaggio organizzato, macellazioni clandestine e abigeato, pesca di frodo e illegalità nel comparto ittico, uso di animali a scopo intimidatorio o per lo spaccio di droga, traffici di animali via internet e zoocriminalità minorile.

