con hardingsi vola

Con Harding si vola: Ravenna Festival chiude il ciclo dedicato alle grandi orchestre internazionali con un evento imperdibile. La celebre Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, riconosciuta come una delle venti migliori del mondo dalla BBC Music Magazine nel 2022, si esibirà questa sera alle 21 al Pala De André sotto la guida del nuovo direttore musicale, Daniel Harding. Il maestro britannico, che il prossimo agosto festeggerà 50 anni, continua a sorprendere con la sua abilità e passione per la musica.

Ravenna Festival chiude il ciclo dedicato alle grandi orchestre internazionali con quella che la rivista inglese Bbc Music Magazine nel 2022 ha inserito nell'elenco delle venti migliori orchestre del mondo: l' Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, in concerto alle 21 di stasera al Pala De André, con la bacchetta del nuovo direttore musicale, Daniel Harding. Il maestro britannico, che il prossimo agosto festeggerà 50 anni e e che fuori dal podio è anche pilota di linea, ha scelto un programma dedicato al tardo Ottocento mitteleuropeo. In apertura una rarità di Gustav Mahler, il movimento sinfonico 'Blumine' tratto dalla prima stesura della sua Sinfonia 'Il Titano'; la 'Seconda sinfonia' di Brahms e il 'Preludio' e 'Morte di Isotta' di Richard Wagner.

