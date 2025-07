Delitto di Largo Sassetta Ergastolo per Udzienov Sconto di pena per la nipote

Il drammatico delitto di Largo Sassetta scuote ancora l’Italia: la corte di appello di Firenze ha confermato l’ergastolo per Volodymyr Udzienov, l’ucraino di 42 anni condannato per aver ucciso Anna Maria Burrini, 81 anni, con un laccio. La vicenda, che risale al settembre 2022, evidenzia le ombre di una società fragile e i rischi nascosti dietro la convivenza. Ma cosa riserverà il futuro per la nipote coinvolta?

Delitto di Largo Sassetta, la corte di appello di Firenze ha confermato ieri l’ergastolo per l’ucraino di 42 anni, Volodymyr Udzienov, accusato di aver ucciso con un laccio, di stoffa o di tessuto, Anna Maria Burrini, 81 anni. Era il 26 settembre 2022. La pensionata affittava al nero alcune stanze del suo appartamento. E aveva attirato l’attenzione perché teneva in casa molto denaro, non fidandosi delle banche, oltre a diversi gioielli importanti. La Corte di appello di Firenze ha escluso la premeditazione, come avevano fatto anche i giudici senesi, sia per l’ucraino che per la nipote di 27 anni. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Delitto di Largo Sassetta. Ergastolo per Udzienov. Sconto di pena per la nipote

In questa notizia si parla di: delitto - largo - sassetta - ergastolo

Delitto di Largo Sassetta. Ergastolo per Udzienov. Sconto di pena per la nipote; Pensionata rapinata e uccisa in casa da due ucraini, ecco le decisioni della Corte di Appello; Omicidio di Largo Sassetta, tre ricorsi in appello.

Delitto di Largo Sassetta. Ergastolo per Udzienov. Sconto di pena per la nipote - Il procuratore generale di Firenze aveva chiesto per entrambi il carcere a vita . Secondo lanazione.it