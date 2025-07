EMU ares v145 | Nuova Release con Miglioramenti e Nuove Funzionalità

Se sei appassionato di retrogaming, non puoi perderti la nuova release di Ares V145! Questa versione, frutto di mesi di lavoro, porta con sé miglioramenti sorprendenti e funzionalità innovative che renderanno ogni sessione di gioco più autentica e immersiva. Dai classici Game Boy alle console più recenti, Ares continua a rivoluzionare il modo di rivivere i tuoi giochi preferiti. Le novità ti aspettano: scopri cosa ha in serbo per te questa entusiasmante release!

Finalmente disponibile la nuovissima versione di ares, l’emulatore che sta cambiando il mondo del retrogaming! Dopo mesi di sviluppo e miglioramenti, ares v145 arriva con un’esplosione di novità, correzioni e funzionalità che renderanno la tua esperienza di gioco ancora più autentica e fluida. Che tu sia un nostalgico dei classici Game Boy, un fanatico di Sega o un amante della prima PlayStation, questa release ha qualcosa per tutti! Le Novità più Eclatanti. Game Boy Advance: Finalmente l’Orologio Reale!. Uno dei grandi assenti nell’emulazione GBA era il supporto al Real Time Clock (RTC), essenziale per giochi come Pokémon RubinoZaffiro o Boktai. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net © Gamesandconsoles.net - [EMU] ares v145: Nuova Release con Miglioramenti e Nuove Funzionalità