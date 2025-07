Perché Hamas sente di avere ancora potere negoziale

Nel cuore del conflitto tra Hamas e Israele, la percezione di potere negoziale di Hamas rimane sorprendentemente forte. Nonostante la sconfitta militare sembri imminente, il termine “vittoria” in questo scenario assume un significato più sottile e complesso. Hamas, infatti, ha già conquistato qualcosa di più profondo: una posizione di forza che va oltre il mero scontro armato. Scopriamo insieme cosa realmente alimenta questa resilienza e quale sarà il prossimo capitolo di questa intricata vicenda.

La parola “vittoria” riferita alla guerra a Gaza ha un suono muto. Non perché l'esercito israeliano non possa sconfiggere Hamas, ma perché ha già stabilito che ci sono zone della S. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it