In un caso che ha scosso l'intera Italia, la Corte d’Appello di Milano ha deciso di negare ad Alessandro Impagnatiello l'accesso alla giustizia riparativa per il tragico femminicidio di Giulia Tramontano. La decisione, che respinge la richiesta come irrilevante ai fini della sua ammissibilità, sottolinea ancora una volta la durezza delle pene e la complessità del processo di giustizia. La vicenda, ora, si confronta con un’altra difficile fase di verità e giustizia.

“La decisione è stata di rigetto” della richiesta: Alessandro Impagnatiello, condannato all’ergastolo per la morte di Giulia Tramontano, non avrà accesso al programma di giustizia riparativa. Lo ha stabilito la Corte d’Appello di Milano. I motivi posti alla base della richiesta sono stati ritenuti “irrilevanti ai fini di una valutazione dell’ammissibilità dell’invio dell’imputato al programma riparatorio”. Impagnatiello, lo scorso 25 giugno, si è visto confermare in secondo grado l’ergastolo per il femminicidio di Giulia Tramontano, uccisa a Senago, in provincia di Milano, il 27 maggio 2023 mentre era al settimo mese di gravidanza, con 37 coltellate. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Femminicidio Giulia Tramontano: no a giustizia riparativa per Impagnatiello

