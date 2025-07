La forza attrattiva di Omb Valves | investimenti in formazione premio fisso da 7mila euro e Quattordicesima extra

Omb Valves di Cenate Sotto ha reinventato il concetto di attrattiva nel settore industriale, offrendo non solo prodotti di eccellenza, ma anche opportunità uniche come investimenti in formazione, premi fissi da 7.000 euro e una quattordicesima extra. Nato per servire l’oil & gas, oggi si distingue come leader globale nella gamma di valvole per energie rinnovabili, aerospazio e altro, collaborando con giganti come NASA, SpaceX e Samsung. Scopri cosa rende Omb Valves il partner ideale per il tuo futuro.

Nata per servire il settore dell’oil&gas, la Omb Valves di Cenate Sotto negli anni ha allargato i propri orizzonti arrivando a essere l’azienda numero uno al mondo per ampiezza di gamma, fornendo prodotti nei campi delle energie rinnovabili, del gas naturale liquefatto, dell’acqua e dell’aerospaziale. La lista dei clienti vede giganti come Aramco, Nasa, Hyunday, Samsung, Total, Saipem, Kawasaki e anche Space X, con progetti avviati di impianti Lng per la nave da crociera MSC Meraviglia, sulla diga di Ceprano per Enel e per l’ acquedotto di Ryad. Una realtà sbocciata, come spesso accade nelle storie di successo, in un piccolo garage agli inizi degli anni ’70, ma che oggi è in grado di competere sui mercati internazionali e di fatturare 200 milioni a livello di gruppo, con 500 dipendenti in tutto il mondo (joint venture escluse): 260 di questi trovano casa nell’headquarter di Cenate Sotto, cuore operativo dell’azienda dove nascono idee, progetti e strategie su scala globale. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - La forza attrattiva di Omb Valves: investimenti in formazione, premio fisso da 7mila euro e Quattordicesima “extra”

