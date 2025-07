Colloqui di pace in Vaticano

In un clima di speranza e impegno, Roma si conferma come la culla del dialogo internazionale. Con i colloqui di pace in Vaticano e il sostegno deciso dell’Italia all’Ucraina, la capitale si trasforma in palcoscenico di diplomazia globale. La doppia visita di Zelensky, tra storia e politica, sottolinea quanto sia urgente trovare soluzioni durature. Poi, nei prossimi giorni, il mondo assisterà a passi concreti verso una tregua duratura e una nuova stabilità.

L’Italia sostiene l’Ucraina. La Chiesa cattolica lavora per la pace. E per due giorni (oggi e domani) Roma diventa l’epicentro della diplomazia che dagli Stati Uniti all’Europa si schiera con Kiev. Merito anche della sostanziale virata americana. La doppia visita italo-vaticana del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, ieri a Castel Gandolfo accolto da Leone XIV, e poi al Quirinale ospite di Sergio Mattarella, ricorda l’urgenza della pace. Poi toccherà alla Conferenza per la ricostruzione ucraina assicurare progettualità al ’dopo’. Oggi e domani alla Nuvola ci saranno 50 tra capi di Stato, di governo e ministri, tra cui la leader della Commissione Ue Ursula von der Leyen, il cancelliere tedesco Friedrich Merz e il premier polacco Donald Tusk. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - "Colloqui di pace in Vaticano"

In questa notizia si parla di: pace - colloqui - vaticano - ucraina

Colloqui di pace a Istanbul, Zelensky attacca la delegazione russa: "Sembra una farsa" | Mosca risponde: "Lui è un clown" - Colloqui di pace a Istanbul tra Ucraina e Russia si trasformano in un confronto acceso, con Zelensky che attacca la delegazione russa definendola una farsa, mentre Mosca risponde etichettandolo come un clown.

Zelensky ha incontrato Mattarella a Roma, confermando il sostegno italiano all’Ucraina. A Castel Gandolfo, colloquio con Papa Leone XIV, che offre il Vaticano come sede per negoziati di pace. Zelensky invita il Papa a visitare Kiev. #ItaliaUcraina Vai su X

TASS * «PAPA LEONE OFFRE IL VATICANO PER I COLLOQUI SULLA PACE IN UCRAINA, ZELENSKY INCONTRA IL PONTEFICE PER IL DIALOGO SULLA GUERRA» Vai su Facebook

Il Papa incontra Zelensky: il Vaticano pronto ai colloqui fra Mosca e Kiev; Ucraina, Papa Leone riceve Zelensky a Castel Gandolfo e rilancia il Vaticano per i colloqui di pace con la Russia; Papa incontra Zelensky a Castel Gandolfo e offre il Vaticano per i colloqui per la pace in Ucraina.

"Colloqui di pace in Vaticano" - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Da msn.com

Papa Leone a Zelensky: Vaticano disposto a ospitare colloqui di pace - Papa Leone ha detto al presidente ucraino Volodymyr Zelensky che il Vaticano è disposto a ospitare i colloqui di pac ... Scrive msn.com