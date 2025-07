Venti punti di sutura per Toby il cagnolino azzannato da un pitbull a San Faustino | FOTO

Un piccolo eroe nel cuore di Viterbo: Toby, il coraggioso volpino di Pomerania, ha affrontato un'aggressione spaventosa da parte di un pitbull, riportando ferite che hanno richiesto venti punti di sutura. La sua storia ci ricorda l'importanza della sicurezza e dell'amore per i nostri amici a quattro zampe. Resta con noi per scoprire come Toby sta affrontando questa difficile sfida e come i soccorsi hanno fatto la differenza.

Si chiama Toby ed è un volpino di Pomerania il cagnolino aggredito da un pitbull martedì a San Faustino, nel centro storico di Viterbo. Per lui quindici giorni di prognosi e venti punti di sutura. Su quanto accaduto intorno alle 19,30 dell'8 luglio tra via delle Piagge e le scalette di via. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

