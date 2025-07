I giovani puliscono la piazza | Vandali ora state lontani

In un gesto di grande responsabilità e spirito civico, trenta giovani volontari stanno trasformando piazza Pertini nella loro arena di impegno. Con dedizione, hanno dedicato tre settimane di lavoro per ripristinare e curare i beni comuni, dimostrando che il cambiamento parte dall’azione concreta. La loro energia positiva è il segnale che la cura del territorio è una sfida possibile grazie a giovani che credono nel bene comune. E questa iniziativa continua a dare i suoi frutti.

Terza settimana di lavoro in piazza Pertini per i trenta giovani volontari che si sono resi disponibili a partecipare all’iniziativa di cittadinanza attiva giovanile "Ci Sto?Affare Fatica! – Facciamo il bene comune" finalizzata al ripristino alla cura dei beni comuni. I ragazzi, preparati all’attività da un maestro artigiano e seguiti da tutor, in queste settimane hanno messo mano al trattamento e al ripristino degli arredi e dei manufatti della piazza, deteriorati dal passare del tempo e deturpati da scritte e altri elementi che li rendevano indecorosi. In particolare, hanno ripulito e ridipinto la ringhiera che circonda la piazza, il casottino lato via san Martino, la pedana e lo spazio che circonda il gruppo scultoreo dei Rinoceronti opera di Valeriano Trubbiani, e hanno risistemato le panchine. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - I giovani puliscono la piazza: "Vandali, ora state lontani"

In questa notizia si parla di: piazza - giovani - puliscono - vandali

Terni, accendono fuochi d'artificio in piazza per un compleanno: denunciati due giovani - Due giovani egiziani sono stati denunciati a Terni per aver inscenato l'accensione pericolosa di fuochi d'artificio in piazza, durante le festeggiamenti di un compleanno.

Ecco le condizioni della scala di Largo Paisiello. Un vero peccato. Prima che la repressione occorre l'educazione al rispetto dei beni comuni. Dobbiamo essere sempre di più ad accarezzare la nostra città, a ripulirla, a curarla, a volerle bene. I vandali e i ladri d Vai su Facebook

I giovani puliscono la piazza: Vandali, ora state lontani; Giovani vandali imbrattano gli arredi in piazza, il padre di uno di loro si scusa e pulisce; Sennori, raid all'ex asilo: a pulire ci pensano i ragazzi del Servizio civile.

Napoli, piazza Nazionale: i vandali finiscono di devastare le giostrine - I tragici fatti di cronaca che si sono verificati in questi ultimi giorni a Napoli e nelle sue periferie ha messo ancora una volta a nudo il tema della devianza giovanile nascosto poco e male sotto ... Da ilmattino.it

Vandali in Piazza San Giovanni - la Nazione - Non c’è pace per Piazza San Giovanni, uno dei luoghi più suggestivi del centro storico, da troppo tempo ormai offesa da episodi vandalici che non meritano né ... Riporta lanazione.it