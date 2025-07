Non solo alberi il nubifragio ha distrutto le nostre serre per gli ortaggi

Al di là degli alberi caduti, il nubifragio ha devastato le nostre serre di ortaggi, mettendo in ginocchio l’azienda agricola di Angelo, uno degli ultimi agricoltori rimasti in città. Silvia Viscardi ci ha inviato una toccante lettera d’appello, evidenziando l’impatto su un settore fondamentale per la nostra comunità. È il momento di fare luce su questa emergenza e unirci per sostenere chi lavora con passione e fatica.

Riceviamo e pubblichiamo la lettera appello di Silvia Viscardi sul nubifragio che ha colpito l’azienda agricola del fratello Angelo, uno degli ultimi agricoltori presenti in città. Gentile redazione di Bergamonews, oggi splende il sole sui danni provocati dal nubifragio dell’altra sera. Ho letto tante notizie riguardo alberi abbattuti nei giardini, nei parchi, ma vorrei contribuire aggiungendo i danni all’agricoltura. Le fotografie che vi ho inviato sono dell’azienda agricola di mio fratello Angelo Viscardi. Uno tra gli ultimi coltivatori di ortaggi che ancora resistono, non senza difficoltà, alla meccanizzazione delle colture nella nostra bella Bergamo e, in particolare, sui colli. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - “Non solo alberi, il nubifragio ha distrutto le nostre serre per gli ortaggi”

