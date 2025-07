No a mansioni fuori competenze

In un contesto di crescente attenzione alla professionalità e al rispetto delle competenze, il Comando della Polizia Locale si esprime con fermezza sul tema delle mansioni affidate agli agenti, soprattutto in relazione alle recenti polemiche sollevate dal sindacato CSA. La chiarezza sulle attività svolte e sull’impiego del personale stagionale durante i turni notturni rappresenta un passo importante verso una gestione trasparente ed equilibrata. È fondamentale continuare a rispettare le competenze di tutti gli operatori per garantire un servizio pubblico efficiente e sicuro.

Dopo le diffide inviate dal sindacato CSA, il Comando della Polizia Locale chiarisce la propria posizione sugli agenti impiegati per i lavori di asfaltatura lungo la SS16 Adriatica e sull’utilizzo del personale stagionale nei turni notturni. "Il Comando non ha mai impiegato – né intende farlo in futuro – il proprio personale in mansioni non coerenti con le competenze istituzionali", si legge nella nota ufficiale. "Non risulta che agenti di questo Comando di Polizia Locale abbiano svolto attività di "moviere" per conto terzi, né nello scorso mese di ottobre né nell’ambito degli interventi attualmente in corso". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "No a mansioni fuori competenze"

