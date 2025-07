vita da fiume pescare tra i silenzi e i suoni ovattati del tevere

non lo si sente, ma si può ascoltare nel suo incessante mormorio, nelle onde che raccontano storie antiche e silenziose. Scoprire il Tevere significa immergersi in un mondo nascosto, fatto di suoni ovattati e silenzi profondi, dove la vita scorre nascosta ai occhi, ma palpabile all’orecchio di chi sa ascoltare. È un invito a riscoprire la città dall’interno, seguendo il suo flusso segreto e inesauribile.

A Roma la voce del Tevere non si sente. E’ un silenzio che attraversa la città. Eppure il Tevere parla, non ha una voce, ne ha tante. Tutte voci silenziose come lo scorrere delle acque del fiume. Le abbiamo ascoltate. Giù dalla città, là sotto dove l’acqua scorre, c’è vita, anche se a guardare dall’alto dei ponti e dei muraglioni non ce ne si accorge. E’ vita raminga, silenziosa come il fiume. Che come il fiume non ha voce. Non lo si sente il Tevere a Roma. Ben altri sono i suoni della Capitale, non certo quello del suo fiume. Quando il Tevere lo si ode è perché si è ingrossato, si è ribellato allo spazio che l’uomo gli ha concesso di malavoglia, ha deciso di riprendersi tutti quei luoghi che un tempo erano suoi o quanto meno alla sua portata. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it