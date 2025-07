Cantieri navali Sequestri e irregolarità

Le acque dei nostri laghi si trasformano in un crocevia di controlli e verifiche, dove Guardia di Finanza e Agenzia delle Dogane si uniscono per tutelare legalità e sicurezza. Recenti ispezioni nei cantieri navali del Lago di Lugano e Lago Maggiore hanno portato alla luce ventiquattro casi di irregolarità, evidenziando l’importanza di un monitoraggio costante. Scopriamo insieme come queste operazioni rafforzano la tutela del nostro patrimonio marittimo e garantiscono il rispetto delle normative.

Guardia di Finanza e Agenzia delle dogane e dei monopoli hanno effettuato controlli congiunti nei cantieri navali sulle coste del Lago di Lugano e del Lago Maggiore. L'obiettivo era verificare il rispetto delle procedure amministrative sull'ingresso e sulla permanenza sul territorio nazionale di natanti provenienti dalla Svizzera per essere sottoposti a manutenzione ordinaria. Durante i controlli sono stati rilevati ventiquattro casi di irregolarità, per la mancata comunicazione all'Ufficio doganale competente della data di ingresso dei natanti in Italia, con implicazioni in materia fiscale e amministrativa.

