Garlasco il Dna maschile su un’impronta e gli altri reperti | un altro uomo nel villino con Andrea Sempio?

Tre reperti per Garlasco. La para adesiva di un’impronta non attribuita. Sulla quale ci sono tracce parziali di Dna maschile. Il tappetino del bagno con tracce infinitesimali di materiale genetico ancora maschile. E il tampone orale dal quale si dubita di poterne estrarre. Nell’incidente probatorio per la nuova indagine sull’omicidio di Chiara Poggi in via Pascoli gli approfondimenti si concentreranno sui tre oggetti. Con la speranza che l’analisi scientifica possa dare una risposta precisa. Mentre l’indagine su Andrea Sempio per il delitto del 13 agosto 2007 attende ancora una parola decisiva sull’impronta numero 33. 🔗 Leggi su Open.online