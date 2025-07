Strada chiusa per frana chiederemo i danni

La strada chiusa per frana rappresenta un disagio serio per la comunità di Capanne di Verghereto, che ora chiede risposte concrete e giuste riparazioni. La Pro Loco, con determinazione, ha scritto al Comune di Casteldelci e ad altri enti, evidenziando l’urgenza di riaprire la SP130 Balze-Riofreddo. È ora di agire per ripristinare la normalità e chiedere i danni, affinché questa ferita venga sanata al più presto.

Anche la Pro Loco di Capanne di Verghereto, tramite una lettera inviata al Comune di Casteldelci (Rimini) e, per conoscenza, ad altri enti e istituzioni locali, a firma di Alvaro Caminati presidente dell'associazione, interviene per sollecitare con urgenza la riapertura della SP130 Balze-Riofreddo, interrotta, dall'11 aprile 2025, per frana a qualche chilometro a sud di Capanne. La strada è in parte a carico della Provincia di Forlì-Cesena e in parte a carico del Comune di Casteldelci (nella zona interessata dalla frana). Dopo aver messo in evidenza i notevoli danni, disagi, problemi, causati a tutta la collettività, e il fatto che sinora non è stato effettuato alcun intervento di somma urgenza per ripristinare, anche parzialmente la riapertura della strada anche su un'unica corsia con senso unico alternato, il presidente Caminati così prosegue: "La cosa è particolarmente grave anche in considerazione del fatto che il rischio frana della zona in oggetto era ben noto a priori.

