Spazi Aperti per una cultura accessibile | sostegno da Mastrovito Vava Chiara Bersani Rosalba Piccinni e Francesca Remigi

A Bergamo sta nascendo un nuovo modo di vivere la cultura, inclusivo e accessibile a tutti. Grazie al progetto Spazi aperti, promosso dalla Fondazione della Comunità Bergamasca, cinque artisti di rilievo come Mastrovito, Vava, Chiara Bersani, Rosalba Piccinni e Francesca Remigi si impegnano a sensibilizzare e raccogliere fondi per rendere la cultura un diritto universale. Unisciti anche tu a questa bellissima iniziativa e contribuisci a trasformare il nostro territorio.

“A Bergamo sta succedendo qualcosa di molto bello.”: con queste parole cinque artisti invitano a sostenere Spazi aperti per una cultura accessibile, il progetto promosso da Fondazione della Comunità Bergamasca per favorire la partecipazione delle persone con disabilità e fragilità alla vita culturale del territorio. A sostenere la campagna di raccolta fondi si mobilitano come testimonial: Andrea Mastrovito, artista visivo bergamasco di fama internazionale attivo tra l’Italia e New York; Daniele Vavassori, in arte il Vava, showman poliedrico di Bergamo: comico, doppiatore, musicista e divulgatore attento e sensibile alle cause sociali; Chiara Bersani, artista e performer internazionale, figura centrale nella rivendicazione politica di accessibilità per la comunità disabile nel mondo delle arti performative e nella ricerca artistica sul corpo non conforme; Rosalba Piccinni, cantante, imprenditrice e presenza originale nel panorama culturale milanese e bergamasco, attiva tra musica, fiori e cucina; Francesca Remigi, batterista, compositrice e improvvisatrice attiva nella scena jazz e nella Creative Music internazionale, unisce ricerca sperimentale e collaborazioni con grandi nomi del panorama mondiale. 🔗 Leggi su Bergamonews.it