Rapina al bar dell' ospedale aggredisce con un pugno la cassiera e scappa con l' incasso

Una scena di tensione e paura si è consumata al bar dell’ospedale Santa Rosa di Viterbo, dove un uomo ha rapinato il cassa, aggredendo con un pugno la cassiera prima di dileguarsi con l’incasso. Un gesto violento che ha scosso dipendenti e pazienti, scatenando immediatamente le indagini delle forze dell’ordine. La comunità si interroga ora sulla sicurezza degli spazi pubblici e sulle misure da adottare per prevenire simili episodi.

Al bar dell'ospedale Santa Rosa di Viterbo un uomo si è impossessato della cassetta con l'incasso e ha aggredito la dipendente prima di fuggire. Una rapina impropria, avvenuta nel pomeriggio del 9 luglio e che ha fatto scattare le operazioni di ricerca da parte della polizia. Secondo quanto. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

In questa notizia si parla di: rapina - ospedale - incasso - aggredisce

