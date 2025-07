Le vetrate del Mac si spalancano E Alice Ronchi mostra i suoi tesori

Le vetrate del MAC si spalancano, trasformandosi in cornici vibranti che svelano i tesori dell’arte del secondo ’900 custoditi nel museo. Alice Ronchi presenta una mostra straordinaria di dipinti, disegni, installazioni e video, diventando parte integrante del patrimonio artistico di viale Elisa Ancona. Un’occasione unica per immergersi in un universo creativo senza confini, inaugurata sabato alle 18…

Le vetrate del MAC trasformate in grandi cornici che permetteranno di vedere a qualsiasi ora alcuni dei capolavori dell’arte del secondo ‘900 custoditi dal museo. E poi una mostra fatta di dipinti, disegni, installazioni e video di un’importante artista contemporanea diventati parte del patrimonio della struttura espositiva di viale Elisa Ancona. È la doppia iniziativa che verrà inaugurata sabato alle 18 al Museo d’Arte Contemporanea di Lissone e che da domenica, e sino a fine settembre, si potrà scoprire nelle sue sale. Si tratta di due progetti uniti da un filo comune, ossia la collezione permanente del MAC. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Le vetrate del Mac si spalancano. E Alice Ronchi mostra i suoi tesori

In questa notizia si parla di: vetrate - mostra - spalancano - alice

Le vetrate del Mac si spalancano. E Alice Ronchi mostra i suoi tesori.

Le vetrate del Mac si spalancano. E Alice Ronchi mostra i suoi tesori - Le vetrate del MAC trasformate in grandi cornici che permetteranno di vedere a qualsiasi ora alcuni dei capolavori dell’arte ... Segnala ilgiorno.it

L'arte in vetro riciclato - Panorama - La mostra «Julia Felix» organizzata da CoReVe e ospitata nelle sale di Palazzo Visconti racconta l’arte e le potenzialità di un materiale immortale Julia Felix è il nome di un’imbarcazione ... Secondo panorama.it