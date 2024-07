Campus Bio-Medico Andrea Picardi nuovo direttore Comunicazione

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di mercoledì 3 luglio 2024) ROMA (ITALPRESS) –è ile fundraising della Fondazione Policlinico UniversitarioBio-di Roma, guidata dall’amministratore delegato egenerale Paolo Sormani, con la presidenza di Carlo Tosti.Classe 1984, giornalista professionista,arriva al PoliclinicoBio-da Lottomatica, dove ha ricoperto il ruolo di Advocacy, Institutional Events & Communication Management Senior Manager e – al tempo stesso – di segretario generale di Fondazione Lottomatica. In precedenza, ha lavorato all’Istituto per la Competitività (I-Com) in qualità didellae segretario generale, dopo l’esperienza a Formiche.net come giornalista specializzato sui temi di politica ed economia e, per un breve periodo, comeresponsabile.