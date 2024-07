Stuprato e rapinato da due extracomunitari a Bolzano scattano gli arresti

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di martedì 2 luglio 2024)gliper due nordafricani accusati di avere picchiato e violentato aun ragazzo in strada. È accaduto in pieno centro nei giorni scorsi. La vittima, uno straniero di 29 anni, dopo la brutale aggressione si era rifugiata in un hotel e aveva chiesto aiuto. I responsabili sono stati individuati oggi. I carabinieri della sezione operativa didopo una breve ma intensa indagine hanno arrestato i due uomini in base a due ordinanze di custodia cautelare emesse dal Gip di. Si tratta di due nordafricani di 24 e 31 anni, fotosegnalati, ma finora incensurati, senza fissa dimora, che giravano frae Trento. Mentre il primo era stato arrestato il 28 giugno a, l’altro è stato arrestato stamani a Trento in una zona mal frequentata.