Betis | Guido nella terra di nessuno | Non so ancora cosa accadrà al mio futuro

(Di martedì 2 luglio 2024) 2024-07-02 10:10:46 Fa notizia quanto riportato poco fa da Marca a proposito della massima divisione iberica: ELunedì è stato il giorno degli addii alRodríguez E Juan Miranda ieri hanno terminato i rispettivi contratti e il club biancoverde lo ha ufficializzato sui propri social.ho provato a rinnovarli entrambi, ma in entrambi i casi non ha avuto successo. Quello di Olivares ha le idee chiare sul suo. In assenza di ufficialità giocherà nel Bologna, che disputerà il campionato Champions League il prossimo corso., dal canto suo, èdi. Il centrocampista incontra l’Argentina contestando il Coppa America e il suoè nell’aria. La sua firma per il Barça è stata bloccata con il La partenza di Xavi e il L’arrivo di Flick.