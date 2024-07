Europee Ceccardi è rieletta | Vannacci sceglie il Nord Ovest e lascia il posto al Centro

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 1 luglio 2024) Firenze, 1 luglio 2024 – Susannaè stataal Parlamento Europeo. Roberto, che si presentava in diverse circoscrizioni tra cui quella del, la circoscrizione di, ha scelto di associarsi aldunque unlibero che sarà preso appunto dall’ex sindaco di Cascina. Che su Facebook esulta, togliendosi anche qualche sassolino: “Ora è ufficiale – scrive – Altri 5 anni in difesa degli italiani a Bruxelles! Tantissimi grazie e qualche vaffa. Grazie a tutti i militanti, i sostenitori, le persone che ancora una volta hanno creduto in me e hanno messo l’anima in questa campagna elettorale senza chiedere nulla in cambio. Grazie al mio staff che con competenza e passione ha affrontato il periodo difficile della campagna elettorale senza mollare mai.