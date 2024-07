Ciclismo il 17enne Mattia Persiani vince il 23esimo Gran premio Gabrielloni

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 1 luglio 2024) Osimo, 1 luglio 2024 – IlAdalbertoè stata una gara incandescente sotto tutti i punti di vista: ilcaldo non ha reso facile la pedalata dei 74 partenti, ma il finale è stato quanto mai acceso con l’attacco sferrato a due giri dal termine dal portacolori della Gulp Val Vibrata. Ildi Villa Rosa, frazione di Martinsicuro, al confine con le Marche, al suo primo anno da juniores, non ha deluso le attese. Da ottimo scalatore ha saputo guadagnare terreno in salita mantenendo il gruppo a debita distanza e conquistando con tanta determinazione e talento una delle gare più prestigiose del calendario regionale e di tutto il centro-Italia. Ottimo secondo posto per l’australiano Jeremy Smith del Veleka Team, che nonostante la caduta a due giri dalla conclusione, in cui sono stati coinvolti altri compagni di squadra, si è subito rialzato andando alla caccia del battistrada fino a chiudere a soli 13 secondi.