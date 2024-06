Morta in Portogallo il dolore della famiglia | Margherita è finita in una trappola

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 30 giugno 2024) Colmurano, 30 giugno 2024 - “Quella zona è troppo pericolosa: va segnalata meglio, o per lo meno i soccorsi devono arrivare prima. Manuel, il turista-pompiere che si è tuffato, è stato un angelo. Ci ha permesso di riabbracciare, e in terapia intensiva siamo stati sempre con lei, fino all’ultimo”. È il raccontodiSalvucci, la psichiatra 28enne, originaria di Colmurano e residente a Padova, che ha perso la vita a seguito di un incidente a Seixal, nell’isola portoghese di Madeira. Mentre era in vacanza con mamma Ornella, maestra elementare ed ex sindaco del paese, papà Piergiovanni e la sorella più piccola Ester. Sono loro a parlare, insieme a Marco, il fidanzato di, che venerdì sera li ha raggiunti per dare un ultimo saluto al suo amore, all’obitorio.