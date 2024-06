Fallimento? No | Scamacca chiude un Europeo deludente ma è l’ultimo dei colpevoli

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di domenica 30 giugno 2024) La storia recente della Nazionale ci dice che quando le cose vanno male nella maggior parte dei casi quasi tutte le responsabilità dell’opinione pubblica e anche del “tribunale social” più di recente formazione vengono scaricate sull’attaccante che non fa gol. Per una vita è successo con Ciro Immobile, oggi tocca a Gianluca, il numero 9 del naufragio azzurro all’di Germania, che dopo due mesi straordinari con l’Atalanta appena ha tolto le strisce nere dalla maglia sembra essersi trasformato in qualcos’altro. Era stato bersagliato dalle critiche dai media nazionali, qualcuno ha ripescato addirittura i tatuaggi (!) e la Playstation (!!), è stato additato come unico colpevole dopo le due prestazioni incolore – sue come del resto di tutta la squadra – contro Albania e Spagna.