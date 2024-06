Auto Csp | su maggio pesa attesa incentivi prenotato 66% fondi bev

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di lunedì 3 giugno 2024) Milano, 3 giu. (askanews) – Sui risultati del mercatodei primi cinque mesi ed in particolare su quello di“ha influito la lungaper l’adozione diall’acquisto di”, spiega il Centro Studi Promotor. Dall’apertura della piattaforma in cui i concessionari possono prenotare gliquesta mattina alle 10, “si sono registrate prenotazioni per il 66,6% deidisponibili per leelettriche (emissioni 0-20 grammi CO2/km), per il 21,8% deidisponibili per leendotermiche con emissioni da 61-135 grammi di CO2 e soltanto per il 4,2% per le ibride (emissioni da 21-60 grammi di CO2 per chilometro)”. “Stupisce favorevolmente, sostiene Gian Primo Quagliano, presidente del Centro Studi Promotor, l’alta quota di prenotazioni per leelettriche dovuta sicuramente all’entità degli, ma auspicabilmente anche ad un accresciuto interesse per questo tipo di