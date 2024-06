Maya Hawke sulle critiche per il suo ruolo nell’ultimo film di Tarantino | Sono una nepo baby e va bene così

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di sabato 1 giugno 2024), giovane attrice figlia di Uma Thurman e Ethan, nota ai più per la partecipazione a Stranger Things, ha rilevato, in un’intervista rilasciata al London Times, di essere, con molta probabilità, stata scelta per una parte secondaria in Once Upon A Time in Hollywood di, sostanzialmente in quanto figlia d’arte, aggiungendo anche come il fatto di essere unanon rappresenti un problema. All’epoca dell’uscita delera stata molto criticata per aver detto di aver sostenuto un provino per ilche poi avrebbe ricoperto nel, ovvero quello di Flowers, una seguace di Manson. A distanza di tempo, la giovane torna su quelle parole, spiegandosi: “Sì, è vero, ho fatto il provino, ma questo non toglie che io sia stata scelta per ragioni ditismo… perché è esattamentecheandate le cose.