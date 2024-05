Sinner vince la sfida del talento Tsitsipas e Alcaraz che fatica

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 30 maggio 2024) Il Piccolo Mozart oltre vent’anni dopo è ancora imprigionato nella sua gabbia di. Gasquet finisce sotto la grandine del tennis dianche al caldo del tetto del Philipe Chatrier. La partita (6-4, 6-2, 6-4) è lo specchio di due carriere agli antipodi ma con le stesse radici, ovvero: ti attaccano sulla schiena l’etichetta di campione (come il Gasquet 15enne che batteva Nadal), poi vediamo come te la cavi. Generazioni e storie diverse li separano, ma seppure quello di Jannik non sia un tennis sinfonico come quello del suo avversario, ha già battuto tutti. E ieri si sono visti colpi, testa e sacrificio, in un match che l’altoatesino inizia un po’ sulle uova (c’è lo spettro dell’infortunio): sbaglia due, tre smorzate, e da fondo non pare così efficace.