DIRETTA | GPS 2024-2026 dai titoli alle riserve | tutte le info utili QUESTION TIME con Bufanini VIDEO

Al via l'aggiornamento per la terza fascia ATA. Si parte il 28 maggio. Si potrà aggiornare la propria posizione o inserirsi per la prima volta fino al 28 giugno. L'articolo Graduatorie terza fascia ATA, tutte le info utili. VIDEO TUTORIAL in DIRETTA con Raimondo (Uil Scuola) LIVE Mercoledì 29 ... orizzontescuola

Conto alla rovescia per la compilazione della domanda per l'aggiornamento delle graduatorie di terza fascia per gli ATA. Si parte martedì 28 maggio. Quali sono le novità previste? Spazio anche alle graduatorie ATA 24 Mesi (scadenza il 30 maggio). L'articolo DIRETTA | ATA, terza fascia: domani il ... orizzontescuola