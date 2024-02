Orizzonte Comune | | Cittadinanza onoraria a monsignor Turazzi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Lo aveva sempre detto: al compimento dei 75 anni, come prevede il diritto canonico, il vescovo Andreaavrebbe rimesso il suo mandato a Papa Francesco. Per lasciare spazio ad un successore alla diocesi di San Marino-Montefeltro. E così è stato. Diventerà Vescovo emerito, mons.. In vista del passaggio di testimone aBeneventi proveniente dalla diocesi di Acerenza, il gruppo consiliaredi Pennabilli (sede del vescovado) avanza la proposta in consiglio comunale di conferimento della, "guida emblematica e devota della nostra diocesi, cuore colmo di fede che ha donato abbondantemente alla nostra comunità".è originario di Ferrara, ...