Doglioni Ingv | La scossa di questa notte a Napoli non sarà l' ultima Attesa una crescita di magnitudo

(Di mercoledì 27 settembre 2023) AGI - “Previsioni certe non siamo in grado di farne. E' in corso una sequenza sismica che non finisce oggi e quindi possiamo aspettarci ancora nuovi eventi e anche unain termine di. I terremoti stanno, infatti, aumentando sia in termini di energia che di numero. Solo nell'settimana ne abbiamo avuti oltre 250, quindi stiamo parlando di un fenomeno molto attivo, legato al bradisismo del vulcano dei Campi Flegrei il cui magma ad alcuni km di profondità genera una spinta verso l'alto e il conseguente sollevamento in superficie di circa un centimetro e mezzo al mese, determinando la sismicità.” Così Carlo, presidente dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (), ha fatto il punto con AGI sulla situazione sismica dell'area dei Campi Flegrei dopo la ...