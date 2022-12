Flop Origi | il Milan corre ai ripari | bomber dalla Serie A a gennaio

SOS Fanta

Disegna un arcobaleno perfetto perche di testa mette a lato da posizione favorevole. Trova ...TATARUSANU: non prova nemmeno a intercettare la punizione di Odegaard rimanendo bloccato dentro ...De Ketelaere e4: oggetti misteriosi del mercato rossonero di fatto nulla al momento. Così ... Juventus, top e: Kostic un treno, Di Maria, Paredes non pervenuti. Kostic 7 : la stagione della ... DAI CAMPI – Affaticamento per Politano! Pellegri, Malinovskyi, Pedro, Origi e riecco Karsdorp Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...MilanNews.it foto di www.imagephotoagency.it Il Milan ha perso per 4-1 contro il Liverpool nella seconda e ultima amichevole effettuata durante la tournée di Dubai. TOP Alexis Saelemaekers 6,5 - Il go ...