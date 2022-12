Viabilità Roma Regione Lazio del 15-12-2022 ore 09 | 15

(Di giovedì 15 dicembre 2022)DEL 15 DICEMBREORE 9.05 GIANGUIDO LOMBARDI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLATRAFFICO INTENSO SULLA RETE VIARIA, INIZIAMO DAL TRATTO URBANO DELLA A24, DOVE CI SONO INCOLONNAMENTI A PARTIRE DA TOR CERVARA FINO ALLA TANGENZIALE EST; CODE ANCHE SULLA-FIUMICINO, TRA IL RACCORDO E LA MAGLIANA IN DIREZIONE DELL’EUR; SEMPRE IN ENTRATA CODE SULL’APPIA, TRA CIAMPINO E IL RACCORDO, FLAMINIA, TRA PRIMA PORTA E VIA DUE PONTI, E SULLA SALARIA TRA CASTEL GIUBILEO E LA TANGENZIALE EST; SEMPRE CON RIFERIMENTO ALLE CONSOLARI, TRAFFICO INTENSO ANCHE SUI TRATTI EXTRAURBANI DELLA NOMENTANA, TRA COLLEVERDE E MENTANA, TIBURTINA, TRA SETTEVILLE E TIVOLI, E CASILINA TRA IL RACCORDO E LA BORGHESIANA. E VEDIAMO LA SITUAZIONE SUL RACCORDO ANULARE: IN ...

