Qatar | un’altra vittima dei Mondiali | guardia di sicurezza muore cadendo dal Lusail Stadium

(Di giovedì 15 dicembre 2022) Un altro lavoratore è rimastodeiin. Unadiè precipitata dall’ottavo piano delmentre stava lavorando in preparazione della semifinale tra Argentina e Olanda. Si tratta di John Nijue Kibue, keniano di 24 anni. Il giovane è morto all’Hamad General Hospital di Doha, dov’era stato ricoverato in terapia intensiva con un grave trauma cranico, fratture facciali e fratture pelviche. A confermare il decesso sono stati gli organizzatori del torneo, spiegando che è in corso un’indagine per far luce su quanto avvenuto: “Faremo anche in modo che la sua famiglia riceva tutte le quote e i soldi dovuti”. Secondo la Cnn, le autorità di Doha hanno informato la famiglia di Kibue lo scorso sabato. “Non abbiamo i soldi per ottenere ...