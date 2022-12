La raffica di errori sul nucleare che oggi ci condanna

(Di venerdì 9 dicembre 2022) Ottant’anni fa, il 2 dicembre 1942, in una palestra di squash sotto la tribuna dello stadio dell’università di Chicago, Enrico Fermi e la sua équipe ottenevano sotto controllo la prima reazionedi fissione a catena. Le parole chiave sono qui: «a catena» e «sotto controllo». Quell’evento segnò l’inizio dell’era. Con la Seconda guerra mondiale in corso, le prime applicazioni ebbero carattere militare e portarono alla realizzazione delle due bombe atomiche che, nell’agosto del 1945, convinsero il Giappone alla resa. Finita la guerra, grazie anche all’opera dello stesso Fermi, iniziò lo sviluppo dei reattori nucleari che dischiusero all’umanità la possibilità di utilizzare per scopi pacifici civili la nuova disponibilità di energia. L’Italia, uscita sconfitta e pressoché distrutta dalla guerra, atavicamente affamata di fonti energetiche ...

