Grecia | attentato a Schlein | anarchici rivendicano

(Di giovedì 8 dicembre 2022) In un testo pubblicato su un sito web e ripreso dal quotidiano greco Kathimerini si legge: "Dal 20/10 Alfredo Cospito conduce uno sciopero della fame contro il regime di tortura impostogli dallo ...

...capisce leggendo il lungo comunicato con cui il sedicente gruppo " Carlo Giuliani revenge nuclei " si è attribuito l'a Susanna Schlein , primo consigliere dell'ambasciata d'Italia inMa a colpire sono state alcune urla rivolte a Susy Schlein vittima di unindove la sua auto è stata fatta saltare in aria ma per fortuna senza provocare vittime o feriti. "Rula, ...Nelle scorse settimane scritte analoghe firmate da anarchici erano comparse sulle mura dell'ambasciata d'Italia e poco distante, su quelle della Banca di Grecia ...C'è una rivendicazione per l'attentato a Susanna Schlein, numero due dell’ambasciata italiana ad Atene. Un gruppo ...