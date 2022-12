Viabilità Roma Regione Lazio del 05-12-2022 ore 10 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 5 dicembre 2022)DEL 5 DICEMBREORE 10:20 FEDERICO ASCANI BUONGIORNO E BEN TROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. AGGIORNAMENTO SUL RACCORDO ANULARE CODE PER INCIDENTE TRA PISANA E A91FIUMICINO IN CARREGGIATA ESTERNA. SI VIAGGIA SOLO SU DUE CORSIE CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 IN DIREZIONE CENTRO. LE CODE VANNO DA PORTONACCIO ALLA TANGEZIALE EST SEMPRE VERSOCODE SULLA VIA PONTINA NEL TRATTO TRA POMEZIA E CASTELNO SULLA CASSIA CODE TRA LA STORTA E LA GIUISTINIANA NEI DUE SENSI DI MARCIA PER IL TRASPORTO PUBBLICO LINEA CONVENZIONALEFIRENZE. SERVIZIO RALLENTATO PER ACCERTAMENTI AUTORITÀ GIUDIZIARIA. RITARDI FINO A 20 MINUTI CIRCONE REGOLATA TRAMITE L’UTILIZZO DI UN UNICO ...