Rissa per futili motivi a Terni | uccide a calci e pugni un tunisino | arrestato un nigeriano di 26 anni

(Di martedì 29 novembre 2022) Ha picchiato fino arlo undurante unaper. L’uomo, undi 26, è statoquesta mattina. È accusato di essere il presunto autore dell’omicidio del 39enneRidha Jamaaoui, un operaio padre di tre figli. Ucciso adurante una lite scaturita da un incidente stradale avvenuto nella tarda serata di domenica 27 novembre. Nel quartiere Borgo Bovio a, tra via Romagna e via Marche.unper la morte di unSi tratta di un giovane. Così comeera il giovane ...

Mano pesante del questore di Vicenza Paolo Sartori contro la "movida violenta", dopo lascoppiata un paio di giorni fa in centro storico .il locale si tratta della terza chiusura in otto ...... 22enneil quale il Gip ha emesso un'ordinanza cautelare in carcere,omicidio del 51enne Marcello Tortorici. Carabinieri sul luogo della, in via San Domenico a Caltanissetta Quattro ...VICENZA - La sospensione della licenza e l'immediata chiusura per 30 giorni di un noto e frequentato locale del centro storico rappresentano il provvedimento preso dal Questore della Provincia ...I carabinieri di Caltanissetta hanno arrestato cinque persone coinvolte nella rissa che il 25 novembre è culminata con l'uccisione a coltellate di Marcello Tortorici, di 51 anni.